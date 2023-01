Nuovo incontro su Karibou, Soumahoro va nel gruppo misto

Torna in prefettura a Latina il caso Karibou, la vicenda legata alla cooperative per l'accoglienza ai migranti che vede indagate moglie e suocera del deputato Aboubakar Soumahoro. La riunione ha come tema il nodo dei lavoratori rimasti senza impiego, dopo l'annullamento dei bandi assegnati alle coop coinvolte.

Soumahoro cala le sue carte e pubblica sul web un dossier difensivo, nello stesso giorno in cui annuncia il passaggio al gruppo misto, non senza polemiche. Afferma di non aver mai tratto vantaggi dall'attività di Karibou, racconta poi di aver avuto notizia sulle mancate retribuzioni ad alcuni dipendenti già nel 2021, e aggiunge di aver choiesto chiarimenti, venendo informato che non erano ancora pervenuti i fondi necessari dagli enti pubblici. Tutto però si sarebbre risolto in tempi ragionevoli.

Soumahoro ha lasciato poi il gruppo sinistra - verdi. Profondamente deluso "dal punto di vista umano" il leader degli ecologisti, Angelo Bonelli, che precisa: la questione politica andava risolta subito e non dopo mesi. Da lui poca chiarezza.