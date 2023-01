Omicidio Luca Sacchi: al via processo di Appello

Iniziato stamattina il processo d'appello per l'omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer 24enne ucciso nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019 davanti al pub John Cabot nel quartiere Appio Latino a Roma. A fare ricorso al secondo grado di giudizio sono stati i 4 giovani condannati in primo grado: Valerio del grosso, a 27 anni di carcere, Marcello de Propris e Paolo Pirino a 25 anni che rispondo di concorso in omicidio, e Anastasiya Kylemnyk, fidanzata della vittima, condannata 3 anni di carcere per reati di droga. E' durata pochi minuti la prima udienza. Il tempo di stilare un calendario di udienza e fissare la prossima al 14 febbraio.

Nel servizio di Rossella Santilli le interviste all'avv. Armida Decina - Legale Famiglia Sacchi; avv. Paolo Salice - Legale Famiglia Sacchi; |Alfonso Sacchi - Papà di Luca e Tina Galati - Mamma di Luca.