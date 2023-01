Parla il difensore di Bonaiuti: nessuna premeditazione

Non c’è premeditazione nell’omicidio di Martina Scialdone. Così il legale di Costantino Bonaiuti (Fabio Taglialatela) dopo la convalida del carcere da parte del gip del tribunale di Roma. La difesa chiederà un’istanza di scarcerazione per motivi di salute. L’uomo è sotto accusa per omicidio volontario con premeditazione. Nell’udienza l’imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere. E’ uscito attorniato dai poliziotti che lo hanno riaccompagnato nel carcere di Regina Coeli.

L'intervista rilasciata dall'avvocato ad Antonia Moro