La segnalazione arriva dal signor Virginio che ci ha inviato queste foto. La denuncia riguarda due passaggi pedonali chiusi ormai da mesi e in pieno centro a Roma. Uno di questi dovrebbe servire per poter accedere al Colosseo. Sempre in zona segnalati bagni pubblici che non funzionano. Una situazione di incuria e degrado nella zona più turistica della capitale.