Passare dai contributi ai cantieri. L'intervista al neo commissario Guido Castelli

Il commissario in pectore alla ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, nominato qualche giorno fa dalla premier Meloni - senatore di Fratelli d'Italia ed ex sindaco di Ascoli - ha spiegato che opererà in continuità con il lavoro del suo predecessore Giovanni Legnini che dal 2020 ha ricoperto questo ruolo.

In un incontro informale a Montereale, in Abruzzo, ha ribadito che è necessario passare dai contributi ai cantieri. Una sfida anche per il cratere reatino, ferito dal terremoto di sei anni fa. Un territorio questo, con Amatrice, Accumoli e con gli altri comuni che portano ancor i segni delle scosse, che attende di rinascere. Negli ultimi anni, con la spinta della semplificazione, con il testo unico della ricostruzione privata si è data una accelerazione nonostante i problemi legati al covid, alla guerra e all'aumento dei prezzi dei materiali.

Fondamentale ha aggiunto Castelli è stabilizzare il personale con un emendamento al decreto Milleproroghe e utilizzare la ricostruzione per fermare lo spopolamento nelle aree del sisma.