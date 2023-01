Pioggia, vento e smottamenti. Dalla costa alle aree interne i danni del maltempo

L'ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione. Nel reatino è esondato il fiume Velino, allagamenti anche nel Frusinate. Disagi e danni a Valmontone, in provincia di Roma, per una tromba d'aria.

Squadre di vigili del fuoco e volontari lavorano per la messa in sicurezza delle aree coinvolte.

Il servizio di Valentina Fenu montato da Alviano Raschiatore