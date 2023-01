Tentano la cattura di un cinghiale, qualcuno riprende la scena e il video diventa virale

Mentana, piccolo comune in provincia di Roma. E' buio e alcuni cittadini cercano di catturare un cinghiale armati di mazze, manganello e cinghie. Tra loro anche un carabiniere, intervenuto per mettere in sicurezza la zona e riportare la calma. Il tutto ha però reso l’animale ancora più nervoso ed agitato. Alla fine il cinghiale si è allontanato spontaneamente verso la campagna. Le scene vengono filmate, il video finisce sul profilo Instagram di “Welcome to Favelas" e diventa virale.