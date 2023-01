Tor Bella Monaca si illumina di legalità

In centinaia hanno risposto all'appello per portare la luce delle fiaccole tra le strade di Tor Bella Monaca a Roma contro la violenza dei clan. La fiaccolata per la legalità che si è svolta ieri sera, a sostegno della pattuglia dei carabinieri aggrediti nel quartiere lo scorso 5 gennaio, è stata promossa dal Municipio Roma VI, dall'associazione Tor Piu' Bella e dall'Osservatorio per la sicurezza della Regione Lazio. Il corteo è partito da viale Santa Rita da Cascia, luogo dove è avvenuta l'aggressione. Durante il percorso varie persone hanno sfilato con le candele avvolte in carta rosa o gialla e con striscioni e cartelli contro la criminalità organizzata. Tra le luci che hanno illuminato il serpentone umano, ad animare la marcia alcune citazioni scandite al megafono di varie personalità storiche che hanno lottato contro la mafia: Peppino Impastato, Giovanni Falcone, Giuseppe Diana, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Papa Giovanni

XXIII e Martin Luther King. La manifestazione è terminata davanti alla stazione dei carabinieri del quartiere romano, in via Domenico Parasacchi, tra gli applausi dei dimostranti all'Arma dei carabinieri.

Le voci dei partecipanti nel servizio di gemma Giovannelli