Turista israeliana accoltellata alla stazione Termini mentre faceva il biglietto

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza permettono di fissare esattamente luogo ed ora. Sono le 21 e 45 della sera di San Silvestro.

Nell'atrio della Stazione Termini un uomo con un berretto scuro e una busta blu si guarda intorno e aspetta che passino alcune persone. Poi, quando tra lui e la vittima non c'è più nessuno, aggredisce alle spalle con un coltello una donna che sta facendo un biglietto a una macchina automatica. Uno, due colpi sferrati repentinamente in pieno petto. Lei cade, si rialza, lui la attacca ancora e la colpisce di nuovo con una terza coltellata, poi per fortuna se ne va, ripone l'arma nella busta azzurra e si allontana verso via Giolitti.

Lei è una turista israeliana di 24 anni, a Roma con un'amica. Stava facendo un biglietto per l'aeroporto di Fiumicino da dove il giorno dopo sarebbe rientrata a Tel Aviv. Lì per lì non sembra nemmeno accorgersi di essere stata ferita. Poi vede il sangue e chiede aiuto. Colpita al fegato e in modo meno grave al polmone è ricoverata al Policlinico Umberto I in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Ed è giallo sul movente dell'aggressione. La vittima avrebbe escluso agli inquirenti di avere mai visto prima il suo assalitore. E d'altra parte la dinamica dell'episodio non farebbe pensare ad una rapina perché non c'è alcuna richiesta di soldi, ma solo un vero e proprio agguato. Potrebbe trattarsi del gesto di un folle o di un balordo, più defilata la pista terrorismo. La Polizia ferroviaria indaga, altre immagini di altre telecamere potrebbero aiutare gli inquirenti, la caccia all'uomo è in corso.