Un emporio solidale a San Lorenzo

A Roma, in via degli Equi a San Lorenzo apre per iniziativa di “Nonna Roma” e del Municipio 2 un emporio equosolidale per le famiglie disagiate del quartiere.

La struttura è dedicata alla memoria di Antonio Esposito Ferraioli, cuoco e sindacalista della CGIL, assassinato dalla camorra nel 1978.

Nel video l'intervista di Rossella Santilli al fratello, Mario Esposito Ferraioli.