Un tuffo nel 2023

Il risveglio della Capitale dopo la notte di festeggiamenti e di bagordi è lento e sonnacchioso per molti, ma c'è anche chi, come gli operatori della nettezza urbana, ha iniziato il nuovo anno lavorando per ripulire l'area del Circo Massimo. E mentre a Ostia, complice una giornata primaverile, in tanti hanno voluto inaugurare il 2023 con un bagno al mare, a Ponte Cavour si è rinnovata un'altra tradizione benaugurale, quella del tuffo di Mister Ok. Da ormai 35 anni il 70enne Maurizio Palmulli ha ripreso questa tradizione inaugurata nel 1946 dall'italo-belga Rick De Sonay, affiancato da altri tre emuli, Marco Fois, Walter Schirra e Simone Carabella.

Ci sono anche i primi nati del 2023, sono Chiara, Giulia e Filippo, dati alla luce nello stesso istante in una clinica romana. A loro anche gli auguri del sindaco Roberto Gualtieri.

Oggi la giornata di festa proseguirà per tutti, romani e turisti, con gli eventi di Capodarte, che prevedono aperture straordinarie e gratuite fino a esaurimento posti di musei, teatri, cinema, biblioteche e altri spazi della città, tra cui Musei in Comune, Fori Imperiali, Circo Massimo e Villa di Massenzio.

