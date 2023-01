Verso Sanremo: La serata delle cover

Quella delle cover è da sempre tra le serate più attese del Festival. Svelati i duetti, ecco che l'elenco dei romani oltre agli otto artisti in gara si allunga ancora di più tra chi volerà dalla capitale per sostenerli e chi sarà accanto ad altri cantanti non del Lazio. Duetto tutto romano, con energia elevata in potenza, per Ultimo, al suo fianco Eros Ramazzotti insieme per un medley dei suoi più grandi successi. Altra doppietta capitolina sarà quella di Mara Sattei con Noemi in l'amour toujours. Ma a chiamare i rinforzi da Roma ci hanno pensato anche cantanti non romani. Così Ditonella piaga raggiungera' Colla zio per interpretare salirò, di Daniele Silvestri. Fasma affianchera' Mr rain in qualcosa di grande di Cesare Cremonini. Michele Zarrillo sosterra' Will. Alex Britti sara' accanto a lda con il brano oggi sono io- E sul palco arriva anche Lorella Cuccarini al fianco di Olly. E la notte vola. Gli altri romani in gara invece hanno scommesso su nomi di fuori regione: accanto a Giorgia Elisa per luce e di sole e d'azzurro. Con i cugini di campagna ci sara' Paolo Vallesi. Per la giovane Ariete arriva Sangiovanni con centro di gravità permanente di Battiato. Elodie salira' sul palco con Big mama in american woman. Accanto al cantautore di Ronciglione Marco Mengoni il coro gospel kingdom choir in let it be dei beatles. Per Leo Gassmann arriva per la prima volta sul palco dell'Ariston Adoardo Bennato con il quartetto flegreo.

Il servizio di Antonella Pallante - Montaggio Andrea Baldrati.