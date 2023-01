Via Appia patrimonio Unesco. Nuova tappa del percorso di candidatura

Fu la prima delle grandi strade romane a prendere il nome non dalla funzione o dal punto d'arrivo, ma dal magistrato che l’aveva fatta realizzare. Dopo più di 2300 anni dalla sua costruzione, la via Appia è protagonista di un importante percorso per la candidatura al Patrimonio Unesco che martedì 10 gennaio giungerà a una nuova significativa tappa: la firma del protocollo d'intesa all'interno del complesso delle Terme di Diocleziano di tutti i soggetti interessati dall'antico tracciato che si snoda da Roma a Brindisi.

Il passo successivo alla firma del protocollo d'intesa, alla quale prenderanno parte tra gli altri Gianmarco Mazzi, sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura e Monsignor Pasquale Iacobone, presidente della pontificia commissione di archeologia sacra, sarà la valutazione del consiglio direttivo della commissione nazionale UNESCO prima dell'invio definitivo a Parigi entro il 31 gennaio 2023

Attualmente, lungo la via che aveva inizio a Porta Capena, nei pressi del Circo Massimo, è in corso una serie di restauri promossi dal ministero della cultura per la valorizzazione di alcune testimonianze archeologiche nei 22 tratti selezionati come componenti del sito seriale da proporre all'Unesco non soltanto come prototipo del sistema viario romano ma come simbolo millenario delle relazioni tra le civiltà del mare nostrum e quelle dell'Oriente.