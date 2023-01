Vita da rider tra rischi e incidenti

Incidenti stradali – spesso mortali – ma anche aggressioni, ritmi di lavoro durissimi e orari allargati fino a tarda notte. È la vita dei rider a Roma, tornata sotto i riflettori dopo la morte – sabato sera – di un 23enne di origine keniota, investito in Piazza Re di Roma da un bus navetta di quelli che collegano il centro città con l’aeroporto, mentre attraversava la strada a piedi. I sindacati chiedono da tempo al Campidoglio l’apertura di un tavolo per affrontare la sicurezza di questi lavoratori sulle strade della capitale. Lingue d’asfalto che ormai sembrano un teatro di guerra, con incontri e scontri continui, spesso tra persone che lavorano: in nemmeno un mese, il gennaio di questo 2023, ci sono già stati 17 morti e la sicurezza stradale è ormai la prima emergenza romana.

Nel servizio di Filippo pala le voci dei raider e l'intervista a Marino Masucci – Segretario Fit Cisl Lazio.