Volti e storie della Shoah. Inaugurata una mostra in via Frattina a Roma

Inaugurata in via Frattina a Roma la mostra “In memoria della Shoah”.

Un itinerario fotografico alla seconda edizione a cura di Fabiana Di Segni e Alessandro Alferoni Picone. Far conoscere la storia e conservare la memoria restituendo un volto alle donne e agli uomini che hanno subito l’atrocità della Shoah.

I ritratti lirici sono stati scritti dalla poeta Anna Segre.