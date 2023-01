Una veglia per ricordare cinque giovani vite spezzate

Cuori, candele, disegni e messaggi con su scritto "buon viaggio". Tanti ragazzi, abbracci e lacrime.

Una veglia per ricordare cinque giovani vite perse nel terribile incidente stradale della Nomentana.

Ieri sera, nella chiesa parrocchiale di Gesù Maestro, a Tor Lupara, un momento di preghiera, di commozione e ricordo per queste vite spezzate sulla strada: Alessio Guerrieri, Valerio Di Paolo, Simone Ramazzotti, Giulia Sclavo e Flavia Troisi .

La veglia è stata organizzata per supportare la comunità di Fonte Nuova e manifestare vicinanza e solidarietà non solo alle famiglie e agli amici ragazzi, ma anche per il 21 enne Leonardo Chiapparelli, l’unico sopravvissuto allo schianto, ricoverato al Sant’Andrea di Roma. Le sue condizioni sono stabili, ma resta sotto attenta osservazione medica.

Il ragazzo, che avrebbe parlato con gli inquirenti dal letto di terapia intensiva, avrebbe detto che "volevano guidare fino all'alba, girovagando in auto senza una meta, e fare così nottata". Della serata, iniziata in un pub e finita in tragedia, tra le lacrime e ancora sotto shock, ricorda che al volante ci sarebbe stato Valerio, uno dei suoi più cari amici, che aveva preso in prestito l'auto dalla mamma. E lui probabilmente, era nel sedile di dietro tra due amici con una delle due ragazze, forse, in braccio, che involontariamente lo avrebbero salvato.

Oggi, probabilmente Leonardo, sarà risentito dagli inquirenti. Al momento la Procura, guidata dal procuratore capo Francesco Menditto, e i carabinieri stanno lavorando senza sosta per ricostruire nel più breve tempo possibile la dinamica del sinistro.

Non appena saranno completati gli accertamenti potrà arrivare il via libera per i funerali.