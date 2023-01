Presentato a Palazzo Chigi il primo pacchetto di opere per il Giubileo

Punto per punto, il programma delle opere essenziali del Giubileo del 2025. 87 interventi presentati dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, a Palazzo Chigi. Il primo cittadino li aveva illustrati in mattinata a Papa Francesco in occasione della visita privata di inizio d'anno in Vaticano. 4 gli ambiti: riqualificazione e valorizzazione, accesibilità e mobilità, accoglienza e partecipazione, ambiente e territorio. A questi si aggiungono anche quelli definiti con i fondi del Pnrr per la realizzazione del piano caput mundi. Lo stanziamento complessivo sfiorera' i 4 miliardi di euro. Tra le opere la manutenzione straordinaria di quasi tutte le principali strade di Roma e della città metropolitana, la fornitura di nuovi treni delle metro A e C, il potenziamento delle infrastrutture della mobilità dei luoghi giubilari ma anche delle periferie. La riqualificazione dello spazio pubblico di Piazza dei 500 e della Stazione Termini e il sottopasso di Piazza Pia.