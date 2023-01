Attraversamento pedonale intelligente inaugurato a Rocca Priora

Obiettivo: la salvaguardia del pedone.

Inaugurato a Rocca Priora, ai colli Albani, in via dell'Arenatura, vicino al campo sportivo Montefiore, l’attraversamento intelligente: più illuminato e segnalato. Attraverso fotocellule sensibili al passaggio del pedone o a chiamata si accendono infatti le luci.

Un progetto realizzato, ideato e finanziato dalla Onlus Tutti uniti per Matteo, nata all'indomani della morte, 8 anni fa del 27 enne Matteo Roiati, mentre attraversava proprio le strisce pedonali.

Attraversamenti più illuminati e sicurezza stradale: temi cari all'associazione che da anni offre sul territorio e nelle scuole un valido e concreto sostegno all'educazione stradale e alla prevenzione degli incidenti.