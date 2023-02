A piedi nudi sulla neve

Un'impervia salita a piedi, lungo un sentiero ancora innevato, non ha fermato le centinaia di fedeli che sono andati in preghiera al Santuario della Santissima Trinità a Vallepietra, per la Festa dell'Apparizione. I festeggiamenti sono iniziati alle 7 del mattino con la benedizione nella chiesa di Vallepietra, successivamente i pellegrini si sono messi in cammino, fino a raggiungere il Santuario, dove il rettore del ha celebrato la messa.

La Festa dell’Apparizione si è conclusa dopo tre giorni, di nuovo a Vallepietra con l’arrivo di 15 compagnie che hanno partecipato alla messa e alla processione lungo le vie del borgo che custodisce gelosamente il Santuario. Prossimo appuntamento il 1 Maggio quando, alla presenza del Vescovo Spreafico, che presiederà l'eucarestia, il Santuario riaprirà al pubblico.

Nel servizio le interviste a: Mons. Alberto Ponzi - Rettore del Santuario della Santissima Trinità e Flavio De Santis Sindaco di Vallepietra