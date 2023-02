A Roma un incidente mortale ogni due giorni, 15 le vittime dall'inizio dell'anno

L'incidente a Fonte Nuova, alle porte di Roma, in cui sono morti 5 ragazzi, è solo l'ultimo di una lunga serie. Un'ecatombe che nel 2022 ha visto aumentare sia il numero degli incidenti stradali, sia quello delle vittime. E il 2023 non sembra essere iniziato bene. E si riapre il dibattito sulla messa in sicurezza delle strade. Siamo andati in viale Regina Margherita, dove da anni associazioni e comitati chiedono interventi urgenti.

Nel servizio di Rossella Santilli la mamma di Leo, vittima della strada e Alfredo Giordani, Rete Vivinstrada