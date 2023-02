Alla ricerca dell'identità delle radici dell'uomo

Nel servizio, le interviste ad Andrea Bruciati, direttore di Villa Adriana e Villa d'Este e a Elena Dellù, antropologa del laboratorio di antropologia fisica del Santuario di Ercole Vincitore.

Sono costantemente a tu per tu con resti di persone scomparse anche da millenni, ma il loro lavoro ha a che fare con la morte molto meno di quanto si pensi. Il compito delle antropologhe è infatti quello di ricostruire per quanto possibile le storie degli individui esaminati, riportandoli idealmente in vita. Nel più consistente laboratorio di antropologia fisica del Ministero della Cultura, all' interno del Santuario di Ercole Vincitore, si punta a scoprire informazioni base come il sesso e l' età, ma anche le patologie dell' individuo dai resti provenienti da numerosi scavi archeologici.

Resti che a volte consentono eccezionalmente di individuare particolari patologie, come nel caso di un cranio medievale: un' eccessiva crescita del processo stiloideo, con possibili problemi neurologici e circolatori. In un'anfora, invece, sono conservati i resti di un neonato di epoca romana.

Nel laboratorio sono anche custodite due sepolture di particolare pregio, rinvenute a Grottaferrata nell' Ipogeo delle Ghirlande, del primo secondo secolo dopo Cristo: madre e figlio parzialmente mummificato.

Le antropologhe si trovano spesso a mediare tra le necessità scientifiche e quelle di conservazione per ridurre al meglio il degrado e garantire la possibilità di ulteriori studi alle generazioni future. Quello di antropologia è un laboratorio che puntata ad aprirsi sempre più all' esterno, con visite guidate mensili alla scoperta di un' attività fondamentale per ridare identità alle radici dell' uomo.









A