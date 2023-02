Casa "Vanessa" è stata ristrutturata grazie alla generosità di due donne

La residenza -dedicata a Vanessa Verdecchia, giovane paziente ematologica scomparsa nel 1992- si trova in via Forlì a Roma, a pochi metri dall'UOC di Ematologia del Policlinico Umberto I° ed è un luogo protetto dove il malato e il familiare che l'accompagna vengono accolti gratuitamente per continuare le cure dopo un periodo di ricovero.

I lavori di ristrutturazione, compresi i nuovi arredi, sono stati finanziati dai lasciti testamentari di due donne coraggiose, Roberta La Rocca e Silvana Bedini che hanno deciso di lasciare un segno tangibile della loro esistenza a chi affronta il tumore del sangue.

Nel servizio di Rossella Santilli, parla Rosalba Spalice (Direttrice Casa Vanessa) e il prof. Maurizio Martelli (Dir.UOC Ematologia Policlinico Umberto I° Roma)