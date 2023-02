Dieci anni fa la rinuncia di Papa Benedetto. Il nome di Bergoglio emerso prima del Conclave

Diciassette giorni dopo l'annuncio, il 28 febbraio 2013, poco dopo le 17, il Papa Benedetto XVI lasciò il Vaticano in elicottero, sorvolando Roma. Immagini entrate nella storia. Destinazione il palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, da dove poi salutò la folla per l'ultima volta, prima che alle ore 20 la sua rinuncia al Pontificato divenisse operativa. Da allora è vissuto nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano “nascosto al mondo”, come lui stesso disse, fino alla morte il 31 dicembre scorso.

Il Cardinale Tarcisio Bertone, era allora Segretario di Stato, dunque primo collaboratore del Papa, ma soprattutto Camerlengo, figura cui fu affidata la transizione tra Papa Ratzinger ed il suo successore.

Nel suo racconto al microfono di Andrea Marini gli stati d'animo ed il dietro le quinte di quei giorni, che rimangono un pezzo importante di storia contemporanea, fino alla scelta come successore del cardinal Bergoglio, nata prima del Conclave.