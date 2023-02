Disintossicare il maschile

A partire dal romanzo premio Strega di Edoardo Albinati “La scuola Cattolica”, si parla di mascolinità tossica e di come decostruirla. E' questo il focus dell'iniziativa organizzata da Befree, cooperativa sociale contro tratta, violenze e discriminazioni. A discutere delle radici e delle conseguenze che derivano dalla virilità velenosa, per chi aderisce ma anche e forse di più per chi non si conforma o non vi si riconosce, saranno l'autore Edoardo Albinati, Iacopo Benevieri, Avvocato penalista e autore di "Cosa indossavi? Le parole nei processi penali per violenza di genere", Stefano Ciccone dell'associazione Maschile Plurale, ospite di Buongiorno regione.