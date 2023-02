Don Ciotti: impegno sui giovani per evitare nuove tragedie

Prestare più attenzione ai giovani per evitare che si ripetano episodi di violenza e i drammi a cui assistiamo quotidianamente. È un chiaro richiamo all'impegno per i ragazzi della comunità salesiana di Genzano quello arrivato nell’incontro per la festa di San Giovanni Bosco con Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele.

L’intervista integrale a Don Ciotti è di Cleto Romantini