Dopo l'annuncio sui social si e' costituito il presunto assassino di Michael Lee Pon

Si chiama Renato Peralta, il 43enne filippino accusato dell'omicidio del connazionale Micheal Lee Pon, 50 anni, avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica a Roma, vicino la stazione Valle Aurelia. Peralta aveva annunciato via social che si sarebbe costituito con due video divenuti virali all'interno della comunita' filippina. Nei video, girati prima di costituirsi e che durano complessivamente un minuto, il 43enne parla dall'esterno della stazione dei militari di Tor Vergata, chiedendo ai suoi parenti di "prendersi cura del figlio mentre lui sara' in prigione" e che non si e' consegnato prima "perche' non avevo ancora l'avvocato". L'uomo e' accusato di omicidio assieme al figlio di 16 anni.