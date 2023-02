Elly Schlein prima donna alla guida del Pd. La festa in un teatro di via Prenestina a Roma

Il voto nei gazebo capovolge quello dei circoli. Così Elly Schlein, 37 anni, è la prima donna alla guida del Pd. In un teatro in via Prenestina nella Capitale scoppia la festa. Tra i big del Lazio che l'hanno sostenuta per la segreteria nazionale l'ex presidente della Regione Nicola Zingaretti e il senatore Bruno Astorre. Le prime parole di Schlein dopo la vittoria nel servizio di Francesco Rositano