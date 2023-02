Ex lavoratori Alitalia, il futuro è a rischio

Solo 3 mesi fa Atitech aveva acquisito uno dei rami dell'ex Alitalia, quello della manutenzione, considerato un'eccellenza a livello internazionale, assumendo circa 700 dipendenti su 1.200 (altri 200 avrebbero dovuto esserlo). E invece, contrariamente alle aspettative, in questi giorni l'azienda ha avviato le procedure per mettere in cassa integrazione 400 lavoratori, oltre la metà dei dipendenti.

Oggi, in piazza Santi Apostoli a Roma, questi lavoratori hanno organizzato in sit-in di protesta.

L'Unione Sindacale di Base lancia un allarme: dal 15 ottobre 2021, quando Alitalia è stata acquisita da Ita, 4.200 lavoratori sono in cassa integrazione in attesa di ricollocazione.

