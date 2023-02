Giornata contro lo spreco alimentare

Il carovita scatenato dalla pandemia, dalla crisi energetica e dalla guerra in Ucraina morde i cittadini che adottano comportamenti più responsabili per salvare i bilanci familiari. E allora nel Lazio, le famiglie hanno cominciato con lo sprecare e quindi buttare nella spazzatura meno cibo. Si acquista ciò che serve senza abbandonare nella dispensa o nel frigorifero alimenti prossimi alla scadenza. E i numeri, secondo uno studio realizzato da Ipsos, confermano che tra Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, si è leggermente più virtuosi che nel resto d'Italia. In totale, infatti, ogni persona spreca circa 518 grammi di cibo a settimana.

Il servizio di Gemma Giovannelli