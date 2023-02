Il viadotto "del Cantoniere" è ancora chiuso al traffico veicolare

Il viadotto “del Cantoniere”, all'altezza di Amatrice, sulla via Salaria nuova, è chiuso da quasi due anni a causa del fallimento di una ditta edìle che doveva completare i lavori stradali. Così il traffico della più importante arteria del centro Italia -che collega Roma con San Benedetto del Tronto nelle Marche- è deviato tutto sulla via Salaria Vecchia con forti ripercussioni sulla viabilità e per l'economia del territorio che vive del passaggio dei turisti diretti verso il mare. Anas ha comunicato che da due mesi i lavori sono stati affidati a nuova impresa e che entro dicembre 2023 saranno conclusi.

Nel servizio di Gemma Giovannelli, l'intervista a Giorgio Cortellesi (Sindaco di Amatrice)