"La strada per Agartha". Il nuovo album di Leo Gassmann

Dopo Sanremo Leo Gassmann è ora concentrato a promuovere il suo nuovo album, “La strada per Agartha”. 14 brani, compreso “Terzo cuore”, il successo sanremese. Amore, libertà, sogni, fragilità, ecologia, un viaggio che vede accanto al giovane autore anche tanti amici come Edoardo Bennato e i Will and the People.

Ad accompagnare l'album una copertina in bianco e nero, con lei che ritorna nel suo vecchio liceo il Visconti di Roma.