L'addio a Maurizio Costanzo. Chiusa la camera ardente in Campidoglio, riapre domani alle 10

Un commosso silenzio ha accolto la bara di Maurizio Costanzo questa mattina in Campidoglio. Ad attenderla c’era il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Centinaia di persone in fila per omaggiare il giornalista morto venerdì alla clinica Paideia. La moglie Maria De Filippi con occhiali scuri, i figli Camilla, Saverio, Gabriele sono stati quasi tutta la giornata davanti al feretro. Intorno alle 14 è giunta anche la premier Giorgia Meloni: “Ci lascia una grande eredità. Un giornalismo capace di dialogare con tutti”. Presente anche il neopresidente della Regione Lazio Francesco Rocca: “È stato un gigante della televisione e della cultura, ma era anche uno di famiglia”. Un flusso ininterrotto. Gli amici di una vita e gli artisti scoperti proprio da Maurizio Costanzo.

Il servizio di Stefania Cappa