L'attentato ai Parioli: Maurizio Costanzo si salvò per un cambio d'auto

La ricostruzione dell'attentato del 14 maggio del 1993. Un'autobomba esplose in Via Fauro ai Parioli. 70 chili di tritolo indirizzati a Maurizio Costanzo per il suo impegno contro la mafia. Il celebre giornalista, l'allora compagna Maria De Filippi, il cane Liù, e gli uomini della scorta si salvarono per un pulsante premuto in ritardo.