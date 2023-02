L'impossibile pista ciclabile di via Gregorio XI

Un marciapiede nascosto dalla vegetazione, occupato dai lampioni e dai segnali stradali, dove non mancano le buche.

Quello che ci segnala un telespettatore, Paolo, è un angolo pericolosissimo della Capitale: siamo in via Gregorio XI, sulla strada che porta in via Aurelia.

C'è anche una pista ciclabile, o meglio: c'era. Oggi è rigonfia di radici e vegetazione. “Come si può andare in bici qui?” si domandano i telespettatori che chiedono sicurezza.