Lo spirito del Barocco a Palazzo Barberini

Nel servizio, le interviste a Pilar Grazioli, restauratrice delle Gallerie Nazionali Barberini Corsini e ad Alessandro Cosma, curatore delle Gallerie Nazionali Barberini Corsini.

È un laboratorio d' eccezione quello nel quale si trovano attualmente la Strage dei Niobidi e la Caccia di Diana, realizzate da Andrea Camassei, pittore della cerchia di Domenichino, prediletto di Taddeo Barberini, nipote di Papa Urbano VIII. Primo, perché è allestito nella sala del Trono di Palazzo Barberini. E poi perché il restauro di queste tele seicentesche non riguarda se non in minima parte la superficie pittorica.

L' opera della strage dei Niobidi è stata già privata del telaio e di ben due fodere: la tela sulla intervengono i restauratori è a faccia in giù con la superficie pittorica protetta da fogli di carta speciale.

Poi sarà la volta della foderatura vera e propria: la nuova tela sarà applicata a quella originale con colla pasta a base di farina, per terminare con una delicatissima stiratura dalla parte del colore.

Il restauro della Caccia di Diana è frutto di una consolidata collaborazione tra le Gallerie Nazionali di Arte Antica e l' Associazione Civita, che ha individuato un'impresa privata per il finanziamento

Un restauro che consentirà di presentare in una veste nuova le due opere alla grande mostra “L' immagine sovrana. Urbano VIII e i Barberini”, al via il prossimo 18 marzo: un' occasione unica per rivedere tutta insieme buona parte dell' antica collezione di famiglia ora sparsa per il mondo.