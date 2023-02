Marco Mengoni vince la serata delle cover

A emozionare di più, e a conquistare il primo posto della top five della serata delle cover, Marco Mengoni Una versione gospel e grande virtuosismo vocale per il cantautore di Ronciglione. Da standing ovation.

Anche in questa classifica continua il testa a testa con Ultimo, che si piazza secondo. Al suo fianco un altro romano doc Eros Ramazzotti, in un medley dei suoi brani più famosi. Eros dimentica alcune parole, ma Ultimo è bravissimo a recuperare e l'Ariston canta “Grazie di esistere”.

Al quarto posto Giorgia con Elisa. Una coppia di voci incredibili che si fondono in Luce e Di sole e d’azzurro. E' di nuovo standing ovation.

Classifica delle cover che ricompone quella generale da cui si ripartirà questa sera per il gran finale, e che vede sempre in testa Mengoni, seguito da Ultimo e Giorgia invece quinta.

Fuori top five generale gli altri romani: Elodie ottava, Leo Gassmann sedicesimo, Ariete e Mara Sattei rispettivamente al diciottesimo e diciannovesimo posto. I Cugini di campagna, ironia della sorte si fermano al ventiduesimo posto, proprio come il numero del titolo del loro brano in gara “Lettera 22”. E questa sera si riparte. Tutto dipenderà dal televoto.

Il servizio di Antonella Pallante