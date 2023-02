Il Costanzo autore di Canzoni

Difficile per chi amava l'arte della parola come Maurizio Costanzo non lasciarsi affascinare dal potere evocativo della canzone. Ed ecco nascere dalla sua penna capolavori , come “Se telefonando”, brano pensato nel 1966 come sigla del varietà aria condizionata, ma, grazie alla voce di Mina, destinato a diventare un successo senza tempo.

Ironia, sagacia, creatività, curiosità e amore per la musica lo portano a scrivere altre canzoni per altri artisti attraversando generi e generazioni.