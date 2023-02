Nuova vita per la grotta del serpente

Fino a una manciata di anni fa la Stipe votiva di Pantanacci era immersa nell' oblio: nessuna traccia della straordinaria storia di frequentazione in antico di questa cavità naturale incastonata in un costone roccioso. La riscoperta di questo luogo al quale 2300 anni fa la devozione popolare attribuiva un eccezionale potere taumaturgico si deve all' intervento nel 2012 dell'allora gruppo tutela patrimonio archeologico della Guardia di Finanza per contrastare l' azione di tombaroli colti in flagrante. Fu poi subito avviata un' accurata campagna di scavi che portò a una scoperta sensazionale: migliaia di ex voto in terracotta databili tra il quarto e il terzo secolo a C.

Questo luogo, legato a doppio filo con le proprietà terapeutiche e curative attribuite all' acqua, era collegato a un altro ambiente sottostante lungo 15 metri e alto 2 metri e 20.

Gli oggetti rinvenuti nella Stipe Votiva sono custoditi in una sezione apposita del Museo Diffuso di Lanuvio: volti, organi, parti del corpo riprodotti in terracotta, olle, monete e tre blocchi cilindrici con squame incise in peperino della statua di un serpente sacro lunga probabilmente 5 metri il cui culto è testimoniato da fonti letterarie antiche.

L' area della Stipe di Pantanacci, che fa parte di un terreno privato, è ora al centro di un' importante attività di riqualificazione , con la prossima iniziativa di visite guidate da prenotare al Museo Diffuso di Lanuvio.

Nel servizio, interviste a Luca Attenni, direttore del Museo Diffuso di Lanuvio e Gabriella Serio, archeologa Soprintendenza ABAP MET-RM