Orte-Civitavecchia, Anas ha pubblicato un bando da 285 milioni di euro

Passi avanti sulla realizzazione del raccordo stradale Orte-Civitavecchia. Anas ha pubblicato ieri il bando per il progetto esecutivo e per la realizzazione del primo stralcio funzionale. Si tratta di 5 chilometri prevalentemente in galleria che consentiranno di bypassare l'attraversamento del centro abitato di Monte Romano. Un bando da 285 milioni di euro. Lo ha spiegato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini intervenendo in Senato nel Question Time per rispondere ad una interrogazione del senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia.

“Siamo in ritardo di 20 anni - ha detto Salvini - però stiamo correndo.” “Il collegamento Orte-Civitavecchia è di fondamentale importanza per il Paese”, ha aggiunto. “Come Ministero - ha anche ricordato - abbiamo dato 35 milioni di euro al Comune di Civitavecchia per l'ampliamento di un porto fondamentale per tutto il Lazio e per il recupero di alcune aree dismesse in città.”

Nel video una parte dell'intervento del ministro Matteo Salvini in Senato.