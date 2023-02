Polizia blocca corteo per Cospito. Tensioni ma nessuno scontro

Momenti di tensione ieri in piazzale Aldo Moro, di fronte all'Università Sapienza, dove la Polizia ha bloccato un corteo di anarchici e centri sociali che sarebbe dovuto partire da lì per raggiungere il carcere di Rebibbia.

La manifestazione era stata organizzata a sostegno di Alfredo Cospito, il leader anarchico al 41 bis.

Allo stop degli agenti, in tenuta anti sommossa, sono partiti i cori “libertà, libertà” e i clacson di auto e scooter dei manifestanti, in totale una sessantina di persone.

Non si sono registrato scontri.

Intanto il ministro della Giustizia Nordio ha negato per Cospito la richiesta di revoca della carcere duro perchè la sua pericolosità è "confermata dalle azioni intimidatorie dei gruppi anarco-insurrezionalisti", e permane "la sua capacità di orientare la lotta della galassia anarchica insurrezionalista".

In merito allo sciopero della fame e alle sue condizioni di salute, per Nordio, quella di Cospito è una "scelta consapevole di deterioramento fisico". E dunque, in caso di revoca del 41bis per questo motivo, "chiunque adottasse la stessa strategia potrebbe ottenere la revoca" e si aprirebbe la strada per le richieste di una moltitudine di mafiosi".