Roma. Fiaccolata per la pace ad un anno dalla guerra

È partita intorno alle 18 da Largo Corrado Ricci con il sindaco Roberto Gualtieri insieme al segretario generale Cgil Maurizio Landini e il fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi la fiaccolata per la pace organizzata in occasione del primo anniversario dell’invasione russa in Ucraina dalla rete Europe For Peace. Presenti alcune migliaia di persone. In bella vista le bandiere di Cgil, Comunità di Sant’Egidio, ANPI, ACLI, Legambiente, Animalisti Italiani e altre associazioni. Il corteo arriverà in piazza del Campidoglio.

Il servizio di Cleto Romantini