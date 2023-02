Sanità: Il Covid occasione persa per riformare il sistema

I Pronto Soccorso sono l'imbuto in cui si concentrano tutte le criticità irrisolte. E poi la malasanità. Una storia vera è diventata il soggetto di un romanzo, “La rosa di Marghe” sul dramma di 37enne che, dopo aver a lungo desiderato un figlio, finisce prima in coma e poi in stato vegetativo permanente.

L'intervista di Ilaria Dionisi alla collega Viviana Verbaro.