Siccità, 250 milioni di danni all'agricoltura e un problema per 70mila addetti

250 milioni di euro di danni registrati per l'agricoltura del Lazio, ma soprattutto un nuovo allarme siccità lanciato dal Anbi l'Associazione Nazionale Consorzi di Bonifica e Irrigazione e Coldiretti Lazio.

La produzione in calo del 30% e costi ovviamente un aumento che si riflettono poi sul mercato. Gli agricoltori della zona di Maccarese (Roma) hanno dovuto già cominciare a irrigare almeno due mesi prima rispetto alla media stagionale. Si prospetta così un nuovo stato di emergenza con il comparto agricolo della regione che rischia di andare in difficoltà. Un problema che riguarda 50mila aziende che danno lavoro a 70mila persone.

La soluzione è sempre la stessa: investire. Per questo Coldiretti chiede più invasi per raccogliere l'acqua e soprattutto più fondi per realizzare insieme all'Anbi il progetto di una rete di bacini di accumulo.

Nel servizio di Davide Fiorani le interviste a David Granieri, presidente della Coldiretti Lazio, e a Luca Alessi, agronomo e agricoltore.