"Una sconfitta che brucia"

“Ho fatto i complimenti a Ceccarelli e gli ho detto che che tra due settimane ai Campionati europei ci sarà da divertirsi.” Così il campione olimpico di Tokyo sui 100 metri Marcell Jacobs subito dopo essere stato battuto da Daniele Ceccarelli nella finale dei 60 indoor ai Campionati italiani di Ancona.

“E' stato più bravo di me, ha meritato più di me questa vittoria, quindi è giusto così. Ovviamente brucia perché è il primo titolo italiano che perdo da non so più quanti anni”, commenta l'atleta che da anni vive e si allena a Roma.

Quanto all'analisi della gara, Jacobs dice che “se fosse stata sui 100 metri mi sarei fermato, perché ho avuto un problema da qualche parte che dovrò capire e che mi ha impedito di continuare a correre".

Nel video l'intervista di Juri Bogogna.