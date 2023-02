Brucia un insediamento abusivo sulla Tangenziale. Nella notte l'ennesimo rogo ha distrutto alcuni insediamenti abusivi in prossimità della strada di collegamento. Si vede il fumo salire e raggiungere la carreggiata. I vigili del fuoco sono stati al tutta la notte per domare le fiamme. Restano da chiarire le cause. Non ci sarebbero feriti né intossicati.