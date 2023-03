45 anni fa, Bruno Vespa annunciava al Tg1 il rapimento di Aldo Moro

È il noto giornalista Bruno Vespa, 33 anni, a dare l'annuncio del rapimento di Aldo Moro. L'agguato si consuma in via Fani, con le Brigate Rosse che uccidono i componenti della scorta dell'ex presidente del Consiglio. Sono gli anni di piombo e il rapimento di uno dei fondatori della Democrazia Cristiana segna l'azione dei brigatisti che abbandonano l'estrema dialettica politica per passare all'azione. Da quel giorno, Moro sarà tenuto in luogo segreto per 55 lunghi giorni, poi il suo cadavere sarà ritrovato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa parcheggiata in via Michelangelo Caetani.