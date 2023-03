8 marzo, la festa delle pazienti oncologiche

“Perché sei donna, gioia di vivere, donna, favola splendida…”: così cantava il Quartetto Cetra e così cantiamo noi “Dominine”, donne operate al seno dell'Associazione Domina e dell’associazione Musicamente.

Nella Giornata internazionale della Donna abbiamo scelto un luogo pubblico, all’aperto, per manifestarci e rendere noto a tutti, senza voler ostentare nulla, che è possibile andare oltre le cure oncologiche salvavita e che è possibile investire il nostro tempo (soprattutto in follow-up) in attività ed esperienze che ci permettano di prenderci cura della nostra vitalità!

Con l'uso della voce, del canto, del movimento, della danza, dei suoni, sperimentiamo e viviamo nel Laboratorio di musicoterapia un ambiente rasserenante che ci aiuta verbalizzare ,a raccontarci, ad esprimerci, ad essere creative, a ritrovare fiducia in noi stesse per ritrovare benessere psicofisico.

Identificarci nelle parole di una canzone oppure creare insieme ex novo un testo da rap-pare o ancora esprimerci con il corpo riscoprendo nuove potenzialità ci emoziona e ci fa sentire vive.

Insieme è più bello e più facile o comunque è una occasione, un appuntamento settimanale per uscire dalla routine e dai momenti di ansia e depressione che a volte provano ad assalirci .

Il laboratorio di Musicoterapia ‘SuONODONNA” nasce nella UOC di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma nell’ottobre del 2013 per volontà del Primario di allora, Adriana Antonaci, e condotto dalla Musicoterapeuta Silvia RIccio dell’Associazione Musicamente aps di Roma.

Si tratta di uno dei pochissimi progetti di musicoterapia in oncologia in Italia ed è stato replicato negli anni successivi, coinvolgendo tantissime donne oncologiche del Lazio fino ai giorni nostri, ed è stato sperimentato anche in acque termali con grandi consensi.

Nella riabilitazione fisica, infatti, la musicoterapia si integra al supporto e sostegno psicologico favorendo il racconto delle emozioni e stati d’animo delle donne reduci da una condizione post chirurgica di terremoto emotivo, che investono sulla ricostruzione del proprio sé e della propria immagine interiore.