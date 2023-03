Achille Lauro vola a New York

Achille Lauro è stato invitato a partecipare all' iniziativa Global Citizens Model United Nations dal titolo: " Le arti per la cittadinanza globale". Il suo pubblico: centinaia di giovani in arrivo da tutto il mondo. E' a loro che ha parlato del ruolo della musica come arte che unisce le popolazioni e dell'importanza di investire sulle proprie passioni con dedizione e sacrificio.

Il servizio di Antonella Pallante - montaggio Stefano Tigani.