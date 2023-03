Ad Alatri fiaccolata per Thomas Bricca a un mese dall'omicidio

In tanti hanno preso parte alla fiaccolata di Alatri per chiedere giustizia per Thomas Bricca, ucciso un mese fa. Il borgo del frusinate ripiomba nell'incubo vissuto sei anni fa quando fu pestato a morte il giovane Emanuele Morganti. Nel servizio di Francesco Rositano, montato da Roberto Filippini, l'appello dei familiari affinché si rintraccino i responsabili