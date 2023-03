Al Teatro Golden la commedia “Noi in quanto che…”

Arriva a Roma, sul palco del Teatro Golden, una commedia politicamente scorretta! Per la regia di Claudio Greg Gregori, che firma anche lo spettacolo con Lallo Circosta e Riccardo Graziosi, debutta il 15 marzo lo spettacolo “Noi in quanto che…”, che resterà in scena fino al 26 marzo. Protaginisti Riccardo Graziosi, Lallo Circosta, Vania Della Bidia. Politicamente corretti? Simpatici? Antipatici? Lo spettacolo, prodotto da Ab Management, è una carrellata di scenette, sketch, monologhi, canzoni, dove il politicamente scorretto è il protagonista. Lo spettacolo strizza l’occhio ai vecchi show del sabato sera e a quella tv in bianco e nera con le signorine buonasera, cordiali ed impeccabili. Vania è l’attrice chiamata e voluta da Lallo a tutti i costi e quasi subito si scoprirà l’infimo pruriginoso motivo, Riccardo è basito ma non può fare altro che accettare. Lo show sta per iniziare. Tra cadute di stile, litigate, rivendicazioni e sketch lo show arriverà al termine con un finale rassicurante e politicamente corretto.